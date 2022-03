05 marzo 2022 a

a

a

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "È semplice: c'è un popolo vittima di un attacco ingiustificato da parte di Putin. È il popolo ucraino. Per questo nelle grandi piazze europee come in tante italiane abbiamo sventolato la loro bandiera. Essere equidistanti fra aggressore e aggredito è una colpa politica enorme". Lo scrive su Twitter l'eurodeputato di Italia viva Nicola Danti.