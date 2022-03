Scuola: Pittoni, 'questi gli impegni della Lega'

05 marzo 2022 a

a

a

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Intesa trasversale -indipendentemente dalla conclusione in tempo utile o meno dell'iter del nuovo regolamento- per garantire già quest'anno l'aggiornamento di Gps e Gae, con allineamento su base biennale; restituzione della possibilità d'assegnazione provvisoria e utilizzazione per i 'vincolati'; proroga al 31 gennaio 2022 del termine relativo alle liste per la nomina dei docenti di posto comune e di sostegno; presa in carico con la massima urgenza da parte del ministro dell'Istruzione d'intesa con quello dell'Università, della riattivazione dei percorsi formativi abilitanti all'insegnamento (Pas). Avviare -come sta succedendo- il concorso della scuola secondaria senza riattivare tali percorsi, ha infatti come conseguenza che molti docenti di lungo corso ma precari probabilmente non lavoreranno più. Si rischia cioè la dispersione di un enorme patrimonio d'esperienza oltre che l'ennesima emergenza sociale". Sono quattro impegni 'immediati' della Lega per gli insegnanti illustrati su Facebook dal senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento Istruzione del partito e vicepresidente della commissione Cultura al Senato.