Guerra Ucraina-Russia, colloquio tra Zelensky e Biden

(Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con il presidente americano Joe Biden.

Nella telefonata con Volodymyr Zelenskyy, Joe Biden "ha discusso i recenti negoziati tra Russia e l'Ucraina", rende noto la Casa Bianca in un comunicato in cui si ribadisce la "preoccupazione per il recente attacco russo alla centrale nucleare e l'ammirazione per la bravura e il coraggio degli operatori ucraini che hanno mantenuto il reattore in condizioni sicure".

Il presidente americano poi ha sottolineato le azioni prese da "Usa, alleati e settori privati per aumentare il costo per la Russia dell'aggressione in Ucraina", indicando in particolare la decisione presa ieri sera da Visa e Mastercard di interrompere le operazioni in Russia . Il presidente ha concluso ricordando che "la sua amministrazione sta aumentando gli aiuti di sicurezza, umanitari ed economici" all'Ucraina.

“Nel quadro del costante dialogo – ha scritto il presidente ucraino sul suo account Twitter alle prime ore di oggi – ho avuto un altro colloquio con Biden. In agenda, la sicurezza, il sostegno finanziario all'Ucraina e il proseguimento delle sanzioni contro la Russia”.

