Ucraina: Grimoldi in missione Osce, incontrerà autorità ucraine e polacche

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - Paolo Grimoldi, presidente della Delegazione italiana all'Osce, sarà da domani mattina, lunedì 7 marzo, in missione in Polonia per incontrare e portare la solidarietà del nostro Paese alle autorità ucraine. Grimoldi incontrerà il presidente dell'omologa delegazione ucraina Mykyta Poturayev, che si trova al momento in Polonia. "Sarà un incontro di natura bilaterale, che si inserisce in una crescente attenzione dell'Osce per iniziative concrete, a sostegno del Paese vittima dell'aggressione militare" spiega Grimoldi.

Martedì Grimoldi si recherà inoltre in Ucraina, attraverso il confine con la Polonia, per portare solidarietà ai profughi in fuga dalle zone di guerra e allo stesso tempo ringraziare le autorità polacche "per il lavoro fondamentale che stanno facendo nell'accoglienza delle persone, a partire da donne e bambini, che stanno scappando dell'orrore di questa guerra" sottolinea il deputato.

"La priorità di questa missione sarà quella di aiutare a mettere tutte le iniziative possibili in campo per salvare la vita dei civili e contribuire alla possibilità di una fine quanto mai veloce di questo tremendo e assurdo conflitto" conclude Grimoldi.