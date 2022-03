Milano: controlli in zona Darsena e corso Como, denunce e droga sequestrata

06 marzo 2022 a

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - Diverse denunce e 101 persone controllate. E' il bilancio di una serie di controlli messi a segno in zona Darsena a Milano dai carabinieri della compagnia Duomo, della compagnia Porta Monforte e del nucleo Radiomobile. I militari hanno denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 23enne, un 24enne e due 25enni trovati in possesso di 5 grammi di ketamina, 5 grammi di hashish e un grammo di cocaina, il tutto sottoposto a sequestro. Inoltre è stato denunciato per tentato furto con destrezza, un 28enne di origine marocchina, che in viale Gorizia ha cercato di sottrarre il cellulare dalla tasca del giubbotto di una studentessa 21enne.

Quattro i giovani segnalati in prefettura per droga, segnalato all'autorità amministrativa per ubriachezza e atti contrari alla pubblica decenza, un 25enne egiziano sorpreso a urinare in un luogo pubblico in evidente stato di ebbrezza alcolica. Questa mattina, a Milano, è stato arrestato per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di carta di pagamento un 23enne di origine marocchina, il quale poco prima, in via Manin, aveva utilizzato un lucchetto metallico per scardinare la portiera di un'auto in sosta, desistendo dal suo intento solo grazie all'intervento di un passante che ha chiamato il 112. Il 23enne è stato trovato in possesso di un dispositivo telepass, una carta carburante e un telecomando di un garage privato, tutto provento di furti, e pertanto è stato denunciato per ricettazione.

Nella nottata tra venerdì e sabato, invece, i militari della Compagnia Milano Duomo, della Compagnia Porta Monforte hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio in corso Como, via Lecco e piazza Gae Aulenti, controllando e identificando complessivamente 70 persone. I militari hanno denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere un 20enne trovato in possesso di un coltello. Lo stesso è stato anche segnalato alla prefettura di Milano perché sorpreso con una modica quantità di hashish. Sono stati segnalati per lo stesso motivo anche un 16enne e 20enne.