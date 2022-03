Auto nuove e usato garantito con Trivellato, concessionaria Mercedes-Benz, smart e AMG

07 marzo 2022 a

(Adnkronos)

Milano, 7 marzo 2020. Mercedes-Benz EQS, Mercedes GLA o GLB. Sono solo alcuni dei modelli disponibili nella proposta di Gruppo Trivellato. La concessionaria Mercedes-Benz, smart e AMG coniuga la comodità di 14 showroom dislocati in tutto il territorio veneto alla praticità del portaleufficiale www.trivellato.it. A fare dell'azienda un player di riferimento nel settore delle quattro ruote sono anche i servizi offerti, dal Custom Lab a Pick Up & Delivery, fino all'opportunità di prenotare online una nuova vettura.

Trivellato ha costruito la sua offerta pensando alla soddisfazione di ogni cliente. Grazie ad un team di oltre 400 professionisti è in grado di fornire un servizio completo, che copre sia la fase pre che post-vendita.

I marchi trattati dalla concessionaria sono Mercedes-Benz, AMG, Mercedes-Benz Certified e smart. Nello stock figurano centinaia di veicoli in pronta consegna. Dai modelli che hanno riscosso il maggior successo tra gli appassionati, come Mercedes Classe A, agli elettrici della famiglia EQ, passando per GLE o Mercedes GLC . Sul sito sono corredati da schede descrittive dettagliate che includono fotografie e tour virtuali.

La speciale sezione “Preferiti” del portale consente di salvare le alternative più interessanti, creando anche liste personalizzate. In più, l'opzione “Avvisami Se Cambia Il Prezzo” invia notifiche riguardo a sconti, promozioni o cambiamenti di prezzo.

A fronte di un accredito di soli 250 euro, viene fornita l'opportunità di bloccare la vettura per tre giorni.Chiaramente, qualora l'utente dovesse cambiare idea, la somma sarà restituita. Per ciò che concerne il ritiro è possibile recarsi direttamente in showroom oppure richiedere la consegna nella propria città di residenza.

Non solo automobili nuove, aziendali o a KM 0. È messa a disposizione anche una gamma di usato, garantita dal Programma Mercedes-Benz Certified. Comprende 150 controlli, un chilometraggio certificato e consulenze personalizzate. Ulteriore opzione conveniente è rappresentata dal noleggio a lungo termine.

I vantaggi non sono ancora terminati. Nell'ambito delle iniziative curate dall'azienda non si possono non citare il Progetto Custom Lab e il servizio premium Pick Up & Delivery. Il primo consente di personalizzare la propria Mercedes AMG con verniciature, finiture o elementi decorativi. Il secondo, invece, permette di prenotare il ritiro e la riconsegna del veicolo presso il luogo di lavoro, dopo aver richiesto interventi di manutenzione.

Infine, come autorevole biglietto da visita per il Gruppo, giungono le oltre 1.700 recensioni degli utenti presenti sulla piattaforma eKomi, con l'ottimo punteggio di 4,7/5.

Il 2022 segna i cento anni di Trivellato, una storia di viaggi, passione e libertà inaugurata da Giuseppe Trivellato. Un percorso segnato dal desiderio di crescere e innovarsi coniugato con lo spirito lungimirante che ha guidato tre generazioni di imprenditori. Al centro del progetto c'è l'automobile: simbolo di libertà per eccellenza ed essenza della storia Trivellato.

