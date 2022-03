07 marzo 2022 a

a

a

Roma, 7 mar (Adnkronos) - "La resa. Ucraini arrendetevi, non difendete la patria dall'invasore. L'ANPI da molto tempo non rappresenta altro che se stessa. Oggi sappiamo che rappresenta anche i valori opposti a quelli che animarono la resistenza". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, a proposito delle posizioni dell'Anpi sulla guerra in ucraina.