Ucraina: Scalfarotto (Iv), 'guerra commerciale a Putin possibile grazie a Ue unita'

07 marzo 2022 a

a

a

Roma, 7 mar (Adnkronos) - "La guerra commerciale a Putin è possibile oggi perché l'Europa ed il mondo, quasi nella sua interezza, sono uniti contro il regime del Cremlino. Non pensiamo però che un conflitto a due ore di volo da Milano non abbia conseguenze economiche sul nostro Paese: per questo, credo sia opportuno attivare a livello UE un fondo di compensazione sul modello Brexit come proposto da Renzi". Lo ha detto i l sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto nel suo podcast 'In viaggio per Itaca'.

"C'è voluta purtroppo una guerra per comprendere la necessità della diversificazione nell'approvvigionamento delle fonti energetiche: sono stati fatti tanti errori, sentire colleghi di governo come Manlio Di Stefano fare retromarcia sul TAP ora che c'è la guerra francamente fa specie: all'epoca siamo stati linciati per aver voluto quell'opera che adesso è invocata come strategica anche dal M5S -ha aggiunto-. Per quanto riguarda i rifugiati, la ministra Lamorgese ha affermato che 7/8 milioni di persone potrebbero riversarsi in Europa: ebbene, se c'è un Paese che ha l'esperienza necessaria ad accogliere e gestire importanti flussi migratori, quello è l'Italia".