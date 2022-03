Ucraina: Kasparov, 'Putin ha strumentalizzato mondo sport a suo vantaggio'

07 marzo 2022 a

a

a

Berlino, 7 mar. (Adnkronos/Dpa) - "Non sono un fan del signor Bach o di altri dirigenti, che si tratti del Cio o della Fifa, perché intrattengono direttamente o indirettamente relazioni con i Putin di questo mondo". E' il duro attacco dell'ex campione del mondo di scacchi, il russo Garry Kasparov, al mondo dello sport ai microfoni della tv tedesca Ard.

Kasparov, che da anni vive negli Stati Uniti, sottolinea come lo sport ha aiutato Putin assegnando alla Russia le Olimpiadi invernali del 2014 a Sochi, la coppa del mondo di calcio del 2018 e altri eventi di livello internazionale. Kasparov aggiunge che l'invasione dell'Ucraina solleva interrogativi su come gli organismi sportivi, volontariamente o meno, siano a suo avviso diventati "strumenti di dittatori".

"Putin si è attenuto al copione, ma lo ha ottimizzato perché aveva più soldi di qualsiasi altro dittatore del passato -prosegue il dissidente che sottolinea come l'enorme rete di lobbisti e agenti costruita da Putin è ora crollata perché ha "completamente sottovalutato" la reazione del mondo occidentale all'invasione-. È molto importante che qualcosa del genere non accada mai più. Putin ci ha mostrato come si può rafforzare una leadership utilizzando eventi internazionali e organizzazioni sportive", conclude.