Pedroni (Coop): 'Avanti con 'Close the Gap' per ridurre le differenze'

07 marzo 2022 a

a

a

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Close the Gap" non è una campagna che inizia e finisce: proseguirà nei prossimi anni perché il lavoro è tantissimo. Per ridurre le differenze e raggiungere una vera parità ci vorrà moltissimo tempo e l'impegno degli uomini. Vogliamo che gli uomini siano parte integrante del progetto". Così Marco Pedroni, presidente Coop Italia e Ancc-Coop, durante la presentazione del focus del secondo anno di campagna 'Close the Gap - ridiciamo le differenze'.

"L'anno scorso abbiamo raggiunto un risultato grazie all'impegno delle tante associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa che era quella di ridurre l'iva sugli assorbenti dal 22 al 10%: un passo importante, non è il passo finale. Noi pensiamo che si debba portare almeno al 4% e stiamo insistendo perché questo obiettivo possa essere raggiunto", aggiunge a proposito dell'iniziativa sostenuta lo scorso anno.