Calcio: Klopp, 'non dobbiamo pensare di essere già qualificati, Inter non verrà in vacanza'

07 marzo 2022 a

a

a

Liverpool, 7 mar. - (Adnkronos) - "Non dobbiamo commettere l'errore di pensare che siamo già qualificati, manca ancora una partita da disputare. Tante squadre in passato hanno rimontato uno 0-2. L'andata a San Siro è stata difficilissima, il risultato finale del match non deve ingannare". L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp avverte la sua squadra in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter. "Sappiamo che l'Inter ha tanta qualità e che viene da una vittoria per 5-0, seppur contro l'ultima in classifica. I nerazzurri non verranno qui in vacanza e domani ci affronteranno per vincere, ma noi faremo lo stesso", aggiunge Klopp.