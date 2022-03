Calcio: Inzaghi, 'a Liverpool sarà difficilissima ma ci giocheremo le nostre carte'

07 marzo 2022 a

Milano, 7 mar. - (Adnkronos) - "Nella gara d'andata abbiamo disputato una grandissima gara ma il risultato è stato troppo penalizzante. Ora sappiamo che abbiamo una gara difficilissima contro una delle squadre più forti d'Europa, ma andremo a giocarcela con grandissime motivazioni". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League ad Anfield Road contro il Liverpool dove proverà a ribaltare il ko per 2-0 di San Siro. "Non arrivavamo agli ottavi da tanti anni, abbiamo meritato ampiamente la qualificazione -aggiunge Inzaghi-. Al sorteggio non ci è andata benissimo, sapevamo dell'importanza del Liverpool che abbiamo affrontato nel migliore dei modi. Così faremo anche in casa loro, giocandoci le nostre carte. Cresceremo comunque tutti perché sono gare uniche per i ragazzi e per me".