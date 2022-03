Ucraina: Rocca (Cri), 'per rifugiati sistema regge, preoccupati per chi non riesce ad uscire'

07 marzo 2022 a

a

a

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Sono preoccupato. I bisogni enormi delle persone sul posto sono l'allarme più grande. Per i rifugiati il sistema anche se caotico regge, nonostante il dramma di chi è costretto a lasciare il proprio paese. La preoccupazione in questo momento è l'attenzione verso quelli che sono dentro, vorrebbero ma non riescono ad uscire". E' il commento di Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa italiana che interrogato dall'Adnkronos sulla situazione in Ucraina ricorda che "stiamo parlando di un'area che interessa un terzo della popolazione ucraina, decine di milioni di persone oggetto di grande preoccupazione".