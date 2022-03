Ucraina: Letta, 'governo predisponga rete assistenza e accoglienza'**

07 marzo 2022 a

Roma, 7 mar (Adnkronos) - "Faccio un appello al governo per concentrarsi sull'organizzazione di una grandissima rete di assistenza e accoglienza con un grande impegno del sistema pubblico. Non si scarichi solo sul terzo settore e i volontari, ci sia un forte impegno pubblico, si destinino risorse. Il governo faccia in modo di accogliere in modo dignitoso gli ucraini e anche i russi, che lasceranno un Paese che è sempre più una prigione". Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina.