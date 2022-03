Carburanti: Meloni, 'Governo intervenga subito per tutelare pescatori'

07 marzo 2022 a

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Solidarietà di Fratelli d'Italia alle marinerie d'Italia, che hanno iniziato oggi una protesta su tutto il territorio nazionale per chiedere al Governo Draghi misure urgenti contro il caro gasolio e a sostegno del comparto della pesca, già piegato dalla pandemia e ora alle prese con un rincaro insostenibile del carburante. Fratelli d'Italia è al fianco dei pescatori e presenterà un'interrogazione parlamentare per chiedere all'Esecutivo di intervenire immediatamente e mettere in sicurezza un settore strategico dell'economia italiana". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.