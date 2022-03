07 marzo 2022 a

Roma, 7 mar (Adnkronos) - La riunione della commissione Finanze della Camera con all'ordine del giorno l'esame della delega fiscale si terrà in serata, al termine delle votazioni pomeridiane in aula. La convocazione è stata aggiornata oggi, dopo che Forza Italia aveva avanzato una richiesta in questo senso vista la concomitanza della seduta con i funerali dell'ex ministro Antonio Martina, in programma domani alle 14,30 a Roma.