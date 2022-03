Ucraina: Bucciarelli (Rai3), 'Kiev si prepara ad assedio, ma non è imminente'**

07 marzo 2022 a

a

a

Milano 7 mar. (Adnkronos) - "Kiev è una città che si sta preparando all'invasione, ma l'attacco non è imminente come si pensa. Prima di entrare nella capitale bisogna sfondare Irpin, dove ora si sta combattendo". Lo racconta all'Adnkronos Fabio Bucciarelli, inviato per Rai 3 in Ucraina, che oggi è stato a documentare la situazione nella zona del ponte che collega Kiev a Irpin, l'attuale linea del fronte.

"Lì si vedono palesemente i segni del conflitto: le case nere, le macchine bruciate. Adesso si sta combattendo a Irpin sud, quindi si sta lottando circa a 30 miglia dal centro città. Il conflitto dunque si sta pian piano avvicinando a Kiev, ma i tempi non sono immediati", osserva Bucciarelli, sottolineando che è vero che "i russi stanno avanzando, ma lentamente, perché gli ucraini riescono abbastanza bene a tenere le posizioni".

A Kiev intanto quella che descrive l'inviato è una situazione "più surreale del previsto: questa mattina siamo riusciti a raggiungere la strada che porta a Irpin passando attraverso molti meno checkpoint, perché i militari sono andati al fronte e quella strada è più libera".

"Kiev - prosegue Bucciarelli - è abbastanza spettrale, non c'è quasi nessuno in giro. Da diversi giorni la città si sta spopolando e anche i civili rimasti stanno prendendo parte alla resistenza, costruendo barricate, trincee e molotov. Ognuno sta cercando di fare la sua parte contro l'invasione russa".

Quello che l'inviato sottolinea, infine, è "il bombardamento indiscriminato di artiglieria sui civili in fuga dalla città, di cui siamo certi, perché è stato documentato ieri".