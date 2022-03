Fisco: Meloni, 'su catasto Draghi se la ride ma italiani piangeranno'

07 marzo 2022 a

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Rispondendo a una domanda sulla riforma del catasto, il Premier Draghi si lascia andare in una risata, affermando che non ci saranno ulteriori tasse per i cittadini. Peccato che la riforma sia una patrimoniale nascosta, l'ennesima stangata ai danni degli italiani e delle loro proprietà. Non c'è veramente nulla da ridere". Così Giorgia Meloni in un post su Instagram, dove riporta le dichiarazioni del presidente del Consiglio a Bruxelles accompagnare dalla scritta 'Draghi se la ride, gli italiani piangeranno'.