Ucraina: Conte, ‘Russia si ravveda, garantire corridoi umanitari Ue'

07 marzo 2022

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Manca in questo momento la volontà, da parte della Russia, di interrompere le ostilità e disporre il ritiro delle truppe per una ripresa dei negoziati. Però noi confidiamo che con le pressioni delle comunità internazionale ci si predisponga quanto prima per questa soluzione. In questo momento, chiaramente, i corridoi umanitari verso la Bielorussia non possono essere la soluzione, in questo momento i corridoi umanitari devono essere garantiti verso i paesi dell'Unione Europea e la Repubblica moldova: bisogna lavorare in questa direzione con grande determinazione". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte.

"Speriamo ci sia un ravvedimento - prosegue - perché l'isolamento politico e le gravi ripercussioni economiche non convengono nemmeno alla Russia".