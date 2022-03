07 marzo 2022 a

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Serve un intervento. Oggi i pescatori non sono andati per mare perché non riescono a fare il pieno e a rientrare dei costi. Come M5S abbiamo lanciato l'idea dell'energy recovery fund costruito sul debito pubblico comune europeo". Lo dice il leader del M5S, Giuseppe Conte.