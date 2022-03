8 marzo: domani Meloni inaugura mostra Fdi 'Patriote d'Italia'

07 marzo 2022 a

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Patriote d'Italia" è il titolo della mostra multimediale promossa dal dipartimento Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili di Fratelli d'Italia in occasione dell'8 marzo, Festa della Donna. La Mostra, multimediale ed itinerante, rientra in un progetto più articolato che comprende il portale dedicato (www.patrioteditalia.it) e la pubblicazione di un catalogo ragionato della mostra. Il percorso espositivo si snoda attraverso 23 pannelli (di cui uno introduttivo ed uno finale), che raccontano 50 profili femminili.

La mostra sarà inaugurata domani alle 15.30, nella sede di via della Scrofa, dal presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Interverranno i curatori della mostra, la senatrice di Fdi, Isabella Rauti, responsabile del dipartimento, ed Emanuele Merlino.