Calcio: Malagò, 'coraggio nel progetto del nuovo stadio Franchi'

Firenze, 7 mar. - (Adnkronos) - "Sono stati tutti bravi a percorrere una strada che salvaguardasse la storia ma avesse il coraggio di guardare avanti. C'è stato coraggio, sennò da questo impasse non se ne veniva fuori". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò nel corso della presentazione del nuovo stadio 'Artemio Franchi' a Palazzo Vecchio a Firenze. "C'era un impasse di partenza, dovuto al fatto che lo stadio fosse un monumento -prosegue Malagò-. Non mi sembra che tutti gli stadi abbiano questa connotazione e comunque anche altre città, come Milano, dovrebbero uscire dall'equivoco. L' unica cosa che mi sento di dire è che in questo caso c'è una commissione straordinaria dal punto di vista delle competenze, mi auguro succeda anche altrove. Faccio gli auguri alla città di Firenze per questo progetto, meraviglioso".