Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi ha firmato un Dpcm per consentire alla Rai di scendere sotto al 51% della partecipazione azionaria in Rai Way, dunque di cedere il controllo delle torri di trasmissione. Lo confermano fonti di governo.