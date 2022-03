8 marzo: Bellanova, 'ha il volto di donne ucraine e russe che dicono no alla guerra'

07 marzo 2022 a

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Questo 8 marzo ha una sola voce, la resistenza e il coraggio delle donne. E molti volti: quelli delle donne ucraìne e russe che dicono no alla guerra. Tra la guerra e la pace le donne saprebbero esattamente cosa scegliere". Così la presidente di Italia viva Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili, in un post su Facebook.

Eppure -aggiunge- non una donna era ed è al tavolo delle trattative tra Ucraìna e Russia in questi giorni. Non una donna a ricordare che 'la morte esige parecchio lavoro, ma anche la vita', e si tratta appunto di scegliere e indicare soluzioni per la vita, a quel tavolo e ai tavoli dove siedono tutti i potenti della terra. Su quei tavoli il peso del coraggio delle donne è spesso assente, misconosciuto, ignorato. Errore imperdonabile. Per questo abbiamo detto la Nato e l'Europa parlino con una voce sola, quella di Angela Merkel”.