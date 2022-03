Guerra Ucraina-Russia, "attacco aereo a Sumy, uccisi anche bambini"

08 marzo 2022 a

a

a

Kiev, 8 mar. (Adnkronos/Dpa) - Guerra in Ucraina, oltre dieci persone sono rimaste uccise nel corso di attacchi aerei contro la città nordorientale di Sumy. Tra loro ci sono anche bambini. A darne notizia sono state le autorità locali: "In alcune zone sono stati colpiti edifici residenziali", ha scritto su Facebook alle prime ore di oggi Dmytro Zhyvytskyi, capo dell'amministrazione regionale di Sumy, precisando che diverse abitazioni sono andate distrutte quando un ordigno ha colpito una zona nelle vicinanze del centro di Sumy. Quattro militari ucraini sono rimasti uccisi in quello che Zhyvytskyi ha definito "un combattimento impari con i militari russi".

ODESSA - Diverse esplosioni sono state udite a Odessa nella notte. E' quanto ha riferito il corrispondente della Bbc, spiegando che si tratterebbe dei sistemi di difesa ucraini che hanno abbattuto i missili russi in arrivo lanciati da una delle numerose navi da guerra situate al largo della costa della città portuale.