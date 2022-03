Energia: Conte, 'no a nuove trivellazioni, non prendiamo in giro cittadini'

08 marzo 2022 a

Roma, 8 mar (Adnkronos) - "Se qualcuno pensa di trivellare nel mare Adriatico sbaglia di grosso". Lo ha detto Giuseppe Conte, a Mattino 5, parlando del problema energetico. "Se c'è già un giacimento possiamo incrementare l'intensità di estrazione ma non dobbiamo prendere in giro i cittadini dicendo che fare nuovi buchi nel mare Adriatico può risolvere il problema -ha spiegato il leader del M5s-. Se ci sono concessini già esistenti possiamo incrementare l'intensità di estrazione e incrementare le forniture da altri Paesi come Algeria, Egitto, Kazakistan, Azerbaigian".