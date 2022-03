8 marzo: carabinieri Monza, 404 codici rossi in un anno, consigli contro violenza

08 marzo 2022 a

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Nella Giornata internazionale dei diritti della donna, il Comando provinciale carabinieri di Monza Brianza restituisce i dati di un fenomeno quanto mai attuale e con numeri che in un anno (8 marzo 2021 - 8 marzo 2022) in provincia di Monza e della Brianza sono "impressionanti": 404 codici rossi attivati, 381 uomini denunciati, 19 arrestati in flagranza di reato e 84 misure cautelari eseguite.

Meno di una settimana fa l'episodio di una moglie accoltellata in strada a Limbiate dal marito poi arrestato, solo ieri una vittima di atti persecutori per scappare dall'inseguimento dall'ex è stata costretta a cercare rifugio in una caserma e oggi per un 55enne sono scattate le manette per violenza. L'Arma ha da tempo creato sul suo portale un'area dedicata al Codice rosso con specifiche sezioni dedicate ai maltrattamenti e gli atti persecutori, nonché un test per rilevare in maniera semplice i segnali del livello di violenza subita.

Le sezioni spiegano cosa sono i reati del 'codice rosso' e come affrontarli comprendendo informazioni a tutela della vittima, suggerimenti e consigli utili: non confidare sui cambiamenti di carattere e di comportamento promessi da un partner violento; non lasciarti influenzare negativamente dalle sue offese e dalle sue minacce; non provare sensi di colpa per i figli, ricordati che è meglio vivere con un genitore equilibrato, piuttosto che con una coppia di genitori in conflitto; se sei ferita e hai dei lividi vai al Pronto soccorso dove sono predisposti percorsi preferenziali dedicati alle vittime di violenza. In caso di emergenza chiamare il numero di pronto intervento 112 o il 1522 o rivolgersi a un centro antiviolenza per ricevere assistenza legale e psicologica.