Milano: sorpreso con droga e soldi, arrestato dalla polizia ferroviaria

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - La Polizia ferroviaria di Milano ha arrestato domenica scorsa, un 56enne, originario del Gambia, pluripregiudicato per reati specifici in materia di stupefacenti. Gli agenti hanno notato un gruppo di persone davanti all'ingresso della stazione di Milano Lancetti e hanno proceduto al loro controllo: uno si è mostrato poco collaborativo, spingendo l'agente contro un'auto in sosta e tentando la fuga. L'uomo è stato bloccato e sottoposto a perquisizione: con sé aveva 225 grammi di cocaina e 2.500 euro, il tutto è stato sequestrato.