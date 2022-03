Ucraina: Kiev, 'con truppe in difficoltà servizi segreti Mosca in azione contro civili'

08 marzo 2022 a

Roma, 8 mar. - (Adnkronos) - Mentre l'avanzata delle truppe sul terreno rallenta vistosamente, i servizi segreti russi starebbero ricorrendo a gruppi di infiltrati per intimidire e diffondere il terrore tra i civili così da schiacciare la resistenza ucraina. Lo riportano i comandi militari di Kiev che spiegano come nelle regioni di Kherson e Mykolayiv, "occupate dal nemico, i russi utilizzano unità di lotta psicologica per influenzare la popolazione locale. Secondo le informazioni disponibili, sono stati creati fino a 10 gruppi tattici di operazioni psicologiche per portare avanti azioni di propaganda" fra i civili.

Ma il rapporto di Kiev sembra suggerire anche un crescente disagio persino nella Crimea 'annessa' da Mosca ormai da 8 anni: il rapporto infatti segnala "intimidazioni anche contro la popolazione della parte settentrionale del territorio" della Repubblica autonoma di Crimea.

Le difficoltà delle forze di Mosca è ribadita da Kiev che parla di "occupanti demoralizzati che sempre più frequentemente saccheggiano e violano le norme del diritto internazionale umanitario". "Nelle regioni di Kharkiv, Sumy, Chernihiv e Kiev, nelle aree occupate, si registrano numerose rapine, violenze contro i residenti locali, sequestri di alloggi civili, uso di capannoni agricoli per il parcheggio di attrezzature militari e postazioni di tiro".