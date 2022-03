8 marzo: Fontana, 'auguri alle donne, alle mamme e chi fugge da Ucraina'

08 marzo 2022 a

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - "Auguri a tutte le donne! Innanzitutto, a tutte le mamme, motore inesauribile della famiglia e alle donne che, ancor oggi, combattono per avere pari diritti nella vita e nel lavoro". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Questa sera per celebrare la ricorrenza Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli saranno illuminati di giallo, colore che nella nostra tradizione rappresenta questa Giornata". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

"Un abbraccio affettuoso, poi alle donne ucraine, costrette a lasciare la propria terra, senza i loro uomini o i loro figli che restano in patria a combattere. Non vi lasceremo sole!", prosegue.

"Ultimo, ma non ultimo - conclude Attilio Fontana - un ringraziamento alle mie preziose collaboratrici che, con grande professionalità, quotidianamente sono al mio fianco e ancora a tutte le donne che lavorano in ambito sanitario. Encomiabile l'impegno che hanno messo in campo negli ultimi due anni, con un'attività tanto faticosa, quanto eccezionale".