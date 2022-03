M5S: vertici tirano dritto, 10 e 11 marzo si votano modifiche statuto

08 marzo 2022 a

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, l'assemblea degli iscritti M5S resta fissata al 10 e 11 marzo per apportare le modifiche statutarie necessarie sia per accedere al 2x1000 sia per 'blindare' il nuovo statuto rispetto alle contestazioni che hanno originato il contenzioso di Napoli, che ha congelato i vertici grillini, compresa la guida di Giuseppe Conte. E questo nonostante il tribunale partenopeo abbia oggi rigettato il ricorso presentato dai legali M5S. "Si vota come programmato", conferma una fonte di primissimo livello all'Adnkronos, sulla scia di quanto deciso dallo stesso Conte e dal garante del Movimento, Beppe Grillo, il 9 febbraio scorso.