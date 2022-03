08 marzo 2022 a

Roma, 8 mar (Adnkronos) - "Il Psi si mobiliterà partecipando alla manifestazione europea di sabato 12 marzo lanciata dal sindaco di Firenze Dario Nardella. ‘Cities stand with Ukraine' sarà l'occasione per parlare con una sola voce per porre fine, con una grande mobilitazione europea, alle violenze e alla perdita di vite umane di questa guerra assurda”. Così il segretario del Psi Enzo Maraio e il senatore del Psi Riccardo Nencini.