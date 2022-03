Ucraina: ass. Italia-Russia, 'aggressione ingiustificabile, fermare attività militari primo imperativo'

08 marzo 2022 a

a

a

Milano 8 mar. (Adnkronos) - L'associazione Italia Russia in una nota esprime "profonda partecipazione" ed "estrema preoccupazione" per "la tragedia in corso in Ucraina".

"La partecipazione più dolorosa - sottolinea - è per le sofferenze del popolo ucraino, da giorni sottoposto a bombardamenti e costretto a lamentare perdite umane gravissime. Sono le vittime più recenti di una vicenda che ormai si trascina – in tutto il Paese – da anni e che nessuna delle forze in campo né la comunità internazionale sono state in grado o hanno davvero voluto risolvere".

Una preoccupazione - prosegue la nota - che "ogni giorno, dinanzi ad una vera e propria guerra che mira all'occupazione militare di uno Stato sovrano: nessuna vicenda precedente può giustificare e nemmeno motivare l'aggressione che la Russia ha scatenato". Per l'associazione Italia Russia "fermare tutte le attività militari è il primo imperativo, per non estendere le sofferenze e riprendere la strada della diplomazia".