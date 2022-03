Cannabis: Pittella (Pd) presenta Ddl per regolamentazione, produzione e commercio

08 marzo 2022 a

Roma, 8 mar (Adnkronos) - "Disposizioni per la tutela della salute, per la regolamentazione del consumo, della produzione e del commercio della cannabis e dei suoi derivati, nonchè per la prevenzione e la ricerca in materia di uso di sostanze psicoattive". È questo il titolo del ddl che giovedì 10 marzo, alle 12, nella sala Caduti Nassirya del Senato il senatore Gianni Pittella, capogruppo Pd in commissione Finanze e primo firmatario, presenterà in conferenza stampa.

Interverranno l'onorevole Franco Corleone, presidente del comitato scientifico de La società della Regione; il professore Stefano Anastasia, Garante dei detenuti della Regione Lazio; l'avvocato Sarah Grieco, segretaria de La società della Regione e Leonardo Fiorentini, segretario Forum droghe. Concluderà i lavori la senatrice Anna Rossomando, responsabile Giustizia del Pd.

Saranno presenti i senatori del Pd firmatari del disegno di legge Vanna Iori, Bruno Astorre, Valeria Fedeli, Francesco Giacobbe, Mauro Laus, Salvatore Margiotta, Tommaso Nannicini, Fabio Porta, Roberto Rampi, Tatiana Rojc e Dario Stefàno. La conferenza stampa verrà trasmessa come di consueto sulla web tv e sul canale youtube del Senato.