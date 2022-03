Ucraina: Oms Europa, 'sanità sotto pressione e crisi rifugiati mai vista da anni in Europa'

08 marzo 2022 a

a

a

Milano, 8 mar. (Adnkronos Salute) - "Sono trascorsi 13 giorni da quando è cominciata l'offensiva militare in Ucraina e oggi vediamo il sistema sanitario del Paese sotto una grave pressione e oltre le frontiere stiamo assistendo alla più veloce crisi dei rifugiati che si sia verificata in Europa negli ultimi 75 anni". Lo ha detto Hans Kluge, direttore dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, oggi durante un briefing dedicato all'emergenza in Ucraina.