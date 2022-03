Basket: Ncaa, Banchero premiato freshman dell'anno dell'Atlantic Coast Conference

08 marzo 2022 a

a

a

New York, 8 mar. - (Adnkronos) - L'ala di Duke Paolo Banchero ha vinto il premio di freshman dell'anno della Atlantic Coast Conference. Terzo posto con sei voti per lui nella corsa a miglior giocatore dell'anno, dietro a Alondes Williams di Wake Forest (41 voti) e Armando Bacot di North Carolina (31 voti). Il 19enne italiano è stato il secondo miglior marcatore di tutta la Ncaa tra i freshmen con 17.1 punti a partita, piazzandosi sesto a livello generale nella ACC (quarto per rimbalzi con 7.7 di media). Il premio di miglior difensore dell'anno della ACC è andato al suo compagno di squadra a Duke Mark Williams, mentre coach Krzyzewski si è piazzato secondo nella classifica nazionale di miglior allenatore dietro a Steve Forbes di Wake Forest. Banchero punta ora a giocare un torneo Ncaa di grande livello per scalare posizioni in vista del prossimo Draft Nba (al momento dai mock Draft è dato intorno alla quinta scelta assoluta).