Ucraina: preside ist. agrario Sereni Roma, 'in attesa gruppo studenti, si troveranno bene'**

08 marzo 2022 a

a

a

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Siamo in attesa di un gruppo di ragazzi ucraini. Ogni giorno potrebbe essere quello buono. Noi siamo pronti". Lo dice all'Adnkronos Patrizia Marini, preside dell'Istituto tecnico agrario Emilio Sereni, a Roma, che spiega: "Ancora ignoriamo quanti saranno e quando arriveranno. Ci siamo messi a disposizione con il ministro Bianchi perché sappiamo quanto l'agricoltura sia importante per l'Ucraina. In quanto istituto agrario in passato abbiamo infatti avuto rapporti con questo paese. Siamo certi che nel nostro contesto questi ragazzi potrebbero sentirsi a loro agio".

Come gestirete le difficoltà linguistiche? "I ragazzi ucraini di solito parlano bene l'inglese, anzi direi che sono molto più bravi dei nostri studenti - risponde la dirigente - Comunque se necessario non avremo problemi a trovare interpreti. Abbiamo già tanti docenti di lingua come inglese, tedesco, francese...Se dovesse occorrere l'ucraino, lo recupereremo senza ombra di dubbio".