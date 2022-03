Calcio: Serie A, Malinovskyi giocatore del mese di febbraio

08 marzo 2022 a

Roma, 8 mar. - (Adnkronos) - Ruslan Malinovskyi è il giocatore del mese di febbraio in Serie A. Il trequartista ucraino dell'Atalanta sarà premiato nel prepartita della sfida tra la sua squadra e il Genoa, in calendario domenica 13 marzo alle ore 18 al Gewiss Stadium e valida per la 29esima giornata di Serie A. A febbraio Malinovskyi in Serie A ha servito un assist e segnato due gol, tra i quali uno splendido nell'1-1 contro la Juventus. Per il numero 18 dell'Atalanta è il secondo premio di miglior calciatore del mese dopo il successo di maggio 2021.

"Il trequartista ucraino è ormai una certezza del nostro campionato - lo definisce Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A - un calciatore che alle straordinarie qualità nel tiro, unisce grande quantità e intelligenza tattica, come dimostrano i dati". A Bergamo dall'estate 2019, quando fu acquistato dal Genk, con l'Atalanta Malinovskyi ha giocato 117 partite in tutte le competizioni, con 28 reti e 21 assist. In questa stagione è già a quota 9 gol con 2 assist in 30 presenze.