Cosmesi sostenibile, Natrue entra nel Consorzio EcoBeautyScore

08 marzo 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Natrue, associazione internazionale no profit fondata nel 2007 per la promozione e la tutela della cosmesi naturale e biologica, entra a far parte del Consorzio EcoBeautyScore che coinvolge 4 continenti e accoglie celebri marchi del settore. L'iniziativa ha l'obiettivo di sviluppare una valutazione dell'impatto ambientale condivisa a livello internazionale e di stilare un primo prototipo di sistema di punteggio per i prodotti cosmetici entro la fine del 2022.

Il progetto si articola in diversi step volti a tracciare le linee guida e a scandire l'attività del Consorzio. Innanzitutto - spiega Natrue - l'individuazione di un metodo comune per misurare l'impatto ambientale non solo del prodotto ma di tutto il suo ciclo di vita. In secondo luogo, il Consorzio si impegna a costruire un database comune sull'impatto ambientale di materie prime e ingredienti, oltre a individuare uno strumento comune per valutare l'impatto ambientale dei prodotti. Infine, è prevista la creazione di un sistema di punteggio verificato da enti indipendenti in grado di informare i consumatori sulla sostenibilità del cosmetico per favorire acquisti trasparenti e consapevoli.

"Per un'associazione come Natrue è molto importante far parte di questo Consorzio perché ci permette di amplificare il nostro contributo a sostegno di una cosmesi più sostenibile, naturale e trasparente. Siamo orgogliosi di affiancare tutte le realtà che fanno parte di questa rete e siamo molto fiduciosi sul raggiungimento degli obiettivi. Con l'attività del Consorzio vogliamo sensibilizzare sull'importanza di acquisti consapevoli e garantire una maggiore trasparenza verso i consumatori. Crediamo fortemente che una collaborazione a livello internazionale sia fondamentale per il raggiungimento di risultati importanti nell'ambito della cosmesi sostenibile", ha commentato Mark Smith, direttore generale di Natrue.

Lo standard Natrue, che certifica i cosmetici naturali e biologici, è stato adottato da più di 7.000 prodotti in 30 Paesi. Il marchio assicura l'utilizzo di ingredienti che devono essere biologici o naturali, privi di Ogm, oltre all'impiego di processi di approvvigionamento e di imballaggio sostenibili. Il marchio Natrue viene rilasciato solo ai brand con almeno il 75% di prodotti che ne rispettano lo standard.