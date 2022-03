Ucraina: Guardiola, 'per Zinchenko momento difficile ma è a disposizione per giocare'

08 marzo 2022 a

a

a

Manchester, 8 mar. -(Adnkronos) - "Per lui è un momento difficile ma penso che sarà pronto nel caso debba giocare". L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola si esprime così sul possibile impiego del terzino ucraino Oleksandr Zinchenko nel ritorno degli ottavi di Champions League contro lo Sporting Lisbona.

"Ho solo 14 giocatori di movimento a disposizione, abbiamo qualche problema fra squalificati e infortunati. Abbiamo giocato una partita incredibile all'andata, vincendo 5-0, ma non abbiamo ancora finito il nostro compito" ricorda il tecnico catalano in conferenza stampa. "Mancanza di concentrazione da parte nostra dopo la vittoria di Lisbona? I ragazzi non ci devono nemmeno pensare".

Tra gli assenti nel City c'è Kyle Walker, squalificato per tre turni: "Squalifica giusta? "Sì, ha fatto una cosa stupida e merita questo stop - è il pensiero dell'ex Barcellona- sono ancora arrabbiato con lui, lo sa benissimo. Il club ha presentato ricorso ma non sono d'accordo, spero che possa essere una lezione per il futuro".

A destra mancherà anche Cancelo: "Chi giocherà come terzino? Non lo so, devo pensarci. Aiutatemi voi - scherza Guardiola con i giornalisti - forse Fernandinho? Non lo so, vedremo dopo l'allenamento. Fernandinho per un'altra stagione? Mi piacerebbe, sono così felice di averlo a disposizione. Lo considero un capitano e un giocatore incredibile. A fine stagione decideremo". Panchina per De Bruyne, diffidato: "Se la diffida condizionerà le mie scelte? Direi proprio di sì".

Il tecnico dei 'citizens' allarga lo sguardo anche ai risultati delle partite di andata negli ottavi di Champions, che hanno dimostrato la forza dei club che giocano in Premier League: "Il Manchester United ha ottenuto un grande risultato contro l'Atletico Madrid, il Chelsea ha fatto un lavoro incredibile. Noi dobbiamo stare attenti, è vero che abbiamo vinto 5-0 all'andata ma non dobbiamo concedere cose stupide. I giocatori dello Sporting verranno a Manchester con tutto il loro orgoglio, noi proveremo a vincere anche questa partita".