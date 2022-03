08 marzo 2022 a

a

a

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Sono in stretto contatto con il presidente del Cip Luca Pancalli, è una situazione molto particolare ma l'Italia ci ha già regalato delle belle medaglie e andiamo in una direzione positiva nel medagliere paralimpico". Lo ha detto la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali sulle Paralimpiadi 2022 in corso a Pechino.