Export, Zurino (IEF): "Creare business tra stati come legame valoriale, lo faremo tramite talento femminile"

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Inutile nasconderci dietro al dito che va tutto bene, siamo in un momento tragico che colpisce l'Europa ma anche il mondo e questo incide sul commercio all'estero", commenta Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell'Export, che aggiunge: "Puntiamo sulla diplomazia commerciale, dove c'è business si creano valori dunque va spinto il commercio internazionale con l'auspicio di trovarci a ricostruire qualcosa, lo faremo attraverso il talento femminile".

Continua Zurino: "Il ruolo delle donne è importante in quanto tale, poi si declina attraverso il commercio e la diplomazia che queste professioniste sono disposte a mettere in campo nel mondo con la capacità di essere donne e imprenditrici di grande successo".

Riguardo il conflitto Ucraina-Russia Zurino osserva: "La mia prima preoccupazione sono le persone che stanno perdendo la vita, la seconda è di stampo economico. C'è una grande attenzione nell'andare a calcolare in termini valoriali quello che stiamo perdendo nella federazione Russia ma anche in Ucraina. Se aggiungiamo ai 7 miliardi di euro che perdiamo dalla Russia i 3 dall'Ucraina siamo a 10 miliardi di euro di perdite. Non si ricomincerà da zero dopo la pace, la guerra ci avrà rubato tempo passione", conclude Zurino.