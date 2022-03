Export, Prandini (Coldiretti): "1 donna su 3 è imprenditrice ma bisogna ancora fare tanto"

08 marzo 2022 a

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Per le imprenditrici donne è stato fatto molto ma si può fare ancora tanto, oggi un imprenditore su 3 è donna. Con la presenza femminile nell'imprenditoria abbiamo aumentato la capacità di penetrazione sui mercati internazionali. Sotto questo punto di vista è stato fondamentale il ruolo delle donne e lo sarà ancora di più, perché mai come oggi abbiamo l'esigenza di poter aumentare la nostra capacità di esportazione delle nostre eccellenze per dare futuro alle nostre imprese". Ad affermarlo è Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, concludendo i lavori dell'evento 'La primavera dell'Export'.

Sulla crisi Ucraina-Russia il presidente di Coldiretti osserva: "Sicuramente la speculazione in atto su alcune filiere e prodotti che importiamo, perché non siamo autosufficienti, è una preoccupazione. Secondo dato preoccupante sono i costi per le imprese che aumentano a livello esponenziale. Viviamo una crisi senza precedenti, se a questo aggiungiamo i rincari in campo energetico, le preoccupazioni aumentano sempre di più. A livello comunitario bisogna dare continuità al futuro dei nostri imprenditori ma anche garantire cibo ai consumatori, un aspetto di carattere sociale che non va assolutamente tralasciato", conclude Prandini.