Ucraina: Sensi, standing ovation per Zelensky a Camera Comuni Gb, 'perché da noi no?'

08 marzo 2022

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - La standing ovation della House of Commons, in piedi il premier Boris Johnson, ad applaudire il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenuto da remoto in Aula. Una immagine che sta facendo il giro dei social network ed è stata subito ripresa e rilanciata anche dal deputato Pd, Filippo Sensi: "Perché non possiamo vedere una immagine simile nel nostro Parlamento? Perché?", la domanda che accompagna il suo tweet.