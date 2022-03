Valentino Odorico: “I brand di moda e lifestyle possono farsi conoscere anche con investimenti contenuti”

09 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Aumentano le opportunità oggi, anche per i piccoli brand, di trovare spazio nell'industria di settore e di potersi avvalere di più strumenti per fare comunicazione. Il consulente Valentino Odorico, esperto di moda e lifestyle e volto noto della TV, spiega perché non occorrono necessariamente budget importanti per farsi conoscere.

Milano, 9 marzo 2022. In Italia il numero di imprenditori nell'industria del lifestyle e della moda è in continua crescita e farsi strada tra i grandi marchi affermati può apparire non sempre facile. Spesso a frenare i progetti è la convinzione che occorrano budget sostenuti per posizionarsi con successo. Ma oggi i mezzi di comunicazione offrono soluzioni più ampie e con costi differenti rispetto al passato. Anche gli stessi consumatori sono cambiati, come la possibilità di acquistare da tutto il mondo grazie all'avvento del web. Quello che occorre ad ogni brand, quindi, è trovare le strategie giuste per la propria realtà. Ad affermarlo con convinzione è Valentino Odorico, esperto del mondo della moda e del lifestyle, giornalista e volto noto della televisione, che ha già aiutato molti piccoli e medi marchi ad emergere attraverso i suoi progetti di comunicazione.

“A differenza di qualche anno fa, gli spazi dove fare comunicazione sono più accessibili - sottolinea il consulente Valentino Odorico, titolare dell'agenzia di comunicazione Nazca – i costi sono cambiati e anche i canali: ad esempio alla stampa tradizionale si sono aggiunti il web e i social media. Con le idee e la strategia giusta, le barriere sono meno difficili da superare e si può trovare il proprio posizionamento nel mondo del lifestyle e nella moda. Il modo migliore, però, è costruire un progetto personalizzato e soprattutto calibrato sul budget che si ha disposizione, piccolo o grande che sia. Non è importante la quantità dell'investimento, ma quali azioni di marketing e comunicazione si scelgono. In questo modo l'investimento sarà speso in modo intelligente”.

Per sostenere lo sviluppo di talenti nel settore del lifestyle e della moda diventa opportuno, quindi, strutturare piani di comunicazione ‘su misura'. Non sempre, però, le nuove aziende hanno budget a disposizione nell'immediato. “Quando faccio una consulenza e mi accorgo che il progetto è davvero meritevole - rincalza Valentino Odorico - sono pronto a scommettere su quel brand, elaborando con il mio staff una strategia personalizzata e altamente professionale. Ritengo sia importante dare un'opportunità a chi può portare innovazione e buone idee” .

Con una consolidata esperienza nel settore del lifestyle, Valentino Odorico accompagna gli imprenditori e le aziende nei processi di personal branding. È cofondatore a Milano di Nazca, agenzia internazionale specializzata in comunicazione strategica e pubbliche relazioni. Grazie alla fitta rete del proprio networking, Nazca è leader nella strutturazione di progetti di posizionamento e immagine nel settore del lusso, della moda, del beauty, del lifestyle, dell'arte e del design.

CONTATTI: https://www.nazcacommunication.com/