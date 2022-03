Edilcass, Enzo Angelini: “Efficientamento energetico, fondamentale un'adeguata progettazione per il foro finestra”

09 marzo 2022 a

a

a

(Bari 9 marzo 2022) - La corsa all'efficientamento energetico degli immobili ha subito un'accelerazione negli ultimi anni: grazie a misure governative come il Superbonus 110%, gli italiani hanno potuto usufruire di risorse importanti con l'obiettivo di migliorare l'isolamento termico delle abitazioni oggetto di ristrutturazione. “Ma attenzione: l'eccessivo isolamento porta ad uno scarso ricambio d'aria. È importante valutare sistemi che permettano un corretto riciclo di aria pulita per la salute delle persone”, spiega Enzo Angelini, amministratore di Edilcass. L'azienda pugliese, che opera sia a livello nazionale che internazionale, leader nella produzione di cassonetti in EPS per avvolgibili, frangisole e tende oltre a monoblocchi per serramenti. Negli anni, Edilcass ha conquistato fette di mercato sempre più importanti grazie a produzioni per l'efficientamento energetico realizzate in materiali ecosostenibili, riciclabili e su misura per le singole esigenze. “I nostri sistemi possono prevedere l'inserimento degli apparati per la ventilazione meccanica dell'aria, che garantiscono il ricambio tra l'interno e l'esterno senza dispersione di calore”, approfondisce Angelini. “Una delle evoluzioni è proprio la possibilità di gestione del flusso d'aria costante”. Ma Edilcass è stata tra le prime realtà industriali ad aver pensato all'isolamento del foro finestra. Per anni, questa parte delle abitazioni non è stata considerata adeguatamente, con conseguente dispersione di calore. L'azienda amministrata da Angelini in questi 40 anni di attività ha ideato soluzioni specifiche capaci di rendere la casa sempre più efficiente sia dal punto di vista energetico che acusticamente.

“Non è sufficiente prevedere delle buone finestre per garantire una garanzia di tenuta: i cassonetti per avvolgibili da noi ideati, costruiti in polistirene, garantiscono isolamento termico e acustico grazie alle caratteristiche intrinseche del materiale”. Le soluzioni Edilcass sono adattabili alle specifiche degli edifici di qualsiasi tipologia, per immobili sia nuovi che in fase di ristrutturazione. “Adattare qualsiasi prodotto, realizzato in base alle esigenze specifiche di qualsiasi abitazione, è un vantaggio per l'installazione semplificando il lavoro in cantiere e soprattutto il risultato finale”, commenta Enzo Angelini.

Approfondisci con l'intervista video ad Enzo Angelini

Visita il sito web https://www.edilcass.it/