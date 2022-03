Basket: Nba, super Irving trascina i Nets con 50 punti, Charlotte ko 132-121

09 marzo 2022 a

Charlotte, 9 mar. - (Adnkronos) - Una prova magistrale di Kyrie Irving trascina i Brooklyn Nets (33-33) al successo per 132-121 a Charlotte (32-34). Sulle spalle del loro playmaker part-time Brooklyn è riuscita a riprendersi l'ottavo posto a Est in solitaria in uno scontro diretto senza storia, toccando anche il +34 in casa degli Hornets pur concedendo il ritorno fino a -11 nel finale.

Le cifre finali di Irving hanno pochissimi eguali nella storia della Nba: 50 punti con appena 19 tiri tentati, di cui ben 15 a segno (79% dal campo) e 9/12 da tre in 37 minuti e mezzo di gioco. Sono solo due le guardie nella storia Nba capaci di realizzare più di una partita da 50 punti con il 75% al tiro in carriera: lui e Michael Jordan. Con un Irving così Kevin Durant si è limitato a soli 14 punti, mentre Andre Drummond ha fatto la voce grossa sotto canestro con 20 punti e 14 rimbalzi.

Niente da fare per gli spenti Hornets di questa seconda metà di stagione, pur trovando prestazioni individuali di livello come i 30 punti di Miles Bridges e di Terry Rozier, ispirati dai 24 punti con 7 assist di LaMelo Ball e accompagnati dai 15 di Kelly Oubre. Sempre senza Gordon Hayward infortunato, Charlotte subisce così la 12esima sconfitta nelle ultime 16 partite: in ottica play-in sarà decisivo il terzo scontro diretto con i Nets previsto per il prossimo 27 marzo.