Palm Springs, 9 mar. -(Adnkronos) - La campionessa in carica del Roland Garros Barbora Krejcikova ha dato forfait per il torneo Wta 1000 di Indian Wells al via oggi sui campi in cemento della località californiana. La ceca, numero 2 del mondo, ha dovuto rinunciare al torneo per problemi al braccio destro. Krejcikova è stata sostituita nel main draw dalla francese Alize Cornet.