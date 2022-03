Ue: Conte, 'patto stabilità da sospendere e riformulare, sia patto di crescita'

09 marzo 2022 a

Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Non possiamo tornare al Patto di stabilità come lo abbiamo conosciuto, perchè si è rivelato un patto di tanta stabilita e scarsa crescita economica. Quindi sospensione e riformulazione, bisogna procedere con coraggio. Faremo di tutto perchè alla fine potremo pervenire a un patto di crescita e economica e di sviluppo sociale nel segno della stabilità. Invertiamo i termini". Lo ha detto Giuseppe Conte presentando le proposte per contrastare la crisi energetica.