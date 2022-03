Energia: Conte, 'Germania sarà più in difficoltà di noi'

09 marzo 2022 a

Roma, 9 mar (Adnkronos) - Se si ridurrà la quantità di gas russo in Europa "noi non saremo lo Stato più in difficoltà, la Germania si troverà più in difficoltà. Ma se si dovesse fermare la Germania, con la sua industria manufatturiera e la filiera dell'automotive, saremo bloccati anche noi e, in modo simmetrico, anche l'inverso. Ecco perchè dobbiamo lavorare a piani condivisi". Lo ha detto Giuseppe Conte presentando la mozione M5s sulle politiche energetice europee.